Yazar Hasan Ali Toptaş Kuşadası’nda okurlarıyla buluştu

Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında yazar Hasan Ali Toptaş okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Kitap ve Edebiyat Günleri, Türkiye’nin önemli yayınevlerinin, yerel kitapevlerinin, yerel yazarların ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin stantlarına ev sahipliği yapıyor. Kitap ve Edebiyat Günleri’nin 6. gününde Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Hasan Ali Toptaş, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda okurlarıyla buluştu. Kitaplarını imzalayan Toptaş Kuşadası’nda gördüğü ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen Kitap ve Edebiyat Günleri 2 Eylül Pazar gününe kadar İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda devam edecek.