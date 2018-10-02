Yazar Olgun Ergün'den Başkan Alıcık'a ziyaret

Yahudi-Hazar Yazışmaları'nın yazarı Olgun Ergün, Başkan Alıcık'ı makamında ziyaret ederek kitap hediye etti.

Çalışmalarından dolayı Ergün'e teşekkür eden Alıcık, “Paşa Cengiz Kara ve Olgun Ergün'ü bu kıymetli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle araştırma kitapları noktasında ülkemizin ciddi çalışmalara ihtiyacı var” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak yerel yazarların desteklenmesi, Türkiye'ye mal olmuş yazarların vatandaşlarla buluşturulması noktasında büyük işlere imza attıklarını hatırlatan Alıcık, “9 yıldır Kültür, Edebiyat ve Sanat Festivalleri düzenleyerek yüzlerce yazarımızı sanatseverlerle bir araya getiriyoruz. Eğitim, sanat ve spor alanlarında yaptığımız yatırımlarla birçok il ve ilçe belediyesinde örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle tüm yazarlarımız ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inandığım eserleri bizler için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Sanata ve edebiyata sağladığı katkılardan dolayı Alıcık'a teşekkür eden Ergün, “Yahudi-Hazar Yazışmaları, üzerinde büyük uğraşlar verdiğimiz ve uzun yıllarımızı alan bir kitap oldu. Paşa Cengiz Kara ile özgün belgeler ışığında hazırladığımız bu kitabın, ülkemizin tarihine ışık tutması ve bu alanda araştırma yapacak gençlerimize katkı sağlaması en büyük dileğimiz. Yazara ve yazılanlara büyük değer verdiğine inandığım Haluk Başkanımı ziyaret ederek kendisine kitabımızı hediye etmek istedim. Misafirperverliğinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.