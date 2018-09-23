Yazırlı Mahallesi kışa hazır

Geçtiğimiz günlerde Nazilli'ye bağlı ova mahallesi olan Yazırlı Mahallesi'nde ekiplerle birlikte çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklardaki ağaçların budama işlerinin yanısıra süpürme ve yıkamasını yaptı. Ayrıca yağmurlama hatlarını da yenileyen ekiplere vatandaşlar teşekkür etti.

17 ilçeye de hizmet gidiyor

Aydın'ın 17 ilçesinin her noktasında çalışma yürüterek vatandaşlara hizmet götüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Yazırlı Mahallesi'nde vatandaşların temizlik talebini yerine getirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ağaç budama ve ot temizliği yaparken, Temizlik İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ise uzun süredir temizlenmeyen sokaklara el attı. Süpürme işleminin ardından yıkanan sokaklar pırıl pırıl hale geldi. Yazırlı Mahallesi'ndeki yağmurlama hatları ise ASKİ ekiplerinin özverili çalışmaları ile temizlendi. Ekiplerin eş zamanlı olarak Yazırlı Mahallesi'nin farklı noktalarında çalışma yürütmesi vatandaşları memnun etti. Yazırlı Mahallesi'nin uzun süredir bu şekilde temizlenmediğini söyleyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir personeline teşekkür etti.

“Mahallemiz pırıl pırıl oldu”

Yazırlı Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki emekli Niyazi Yazırlı, “Mahallemiz uzun süredir temizlik yönünden kötü haldeydi. Özellikle bazı ağaçların kuruyan dalları tehlike arz ediyordu. Allah razı olsun Büyükşehir ekipleri geldi ve budama işlemi gerçekleştirdi” dedi.

Yazırlı Mahalle Muhtarı Ali Çelik ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, mahallelerinin artık kışa hazır olduğunu ayrıca pırıl pırıl da temizlendiğini ifade etti. Muhtar Çelik, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim, Allah razı olsun ondan” dedi.