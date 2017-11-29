Dr. Tülin Karagenç, yeni aşı geliştirebilmek için kene üretim merkezi kurdu.

Kene ve keneyle geçen hastalıklar üzerinde yaptığı bilimsel araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Tülin Karagenç, yeni bir aşı geliştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Kenelerin aktardığı Theileria annulata protozoonunun, sığırlarda neden olduğu tropikal theileriosis hastalığı üzerine yoğunlaşan Karagenç, halk arasında ‘Sıtma’ olarak isimlendirilen, sığırlarda ciddi verim kayıplarına ve özellikle kültür ırkı hayvanlarda ölüme neden olarak önemli ekonomik kayıplara neden olan hastalığın Aydın ve çevresindeki illerde yaygınlığını belirlemek üzere epidemiyolojik araştırmalarını sürdürüyor. Karagenç, hastalığın daha duyarlı teşhis metotlarının geliştirilmesi için çaba harcıyor.

Deneysel çalışmalar düzenleyebilmek ve parazitin yaşam döngüsünü laboratuarda devam ettirebilmek için doku kültürü laboratuarı kurulmasına ön ayak olan Prof. Dr. Tülin Karagenç, ekibi ile birlikte Kene Üretim Merkezi oluşturdu. Kene üretim merkezinin bilimsel çalışmalarını önemli katkı sağladığını belirten Karagenç, “Bolca emek ve proje üreterek hayata geçirdiğimiz merkezde kene üzerine yürütülen çalışmalar için gerekli keneleri üreterek bilim dünyasının hizmetine sunuyoruz. Merkezimizde hastalığa karşı kullanılan aşının etkinliğinin belirlenmesi, tedavi amacıyla kullanılan ilaca karşı gelişen direncin araştırılması ve popülasyon genetiği üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdaki hedefimiz ise daha iyi bir aşı üretmek ve tedavi için daha etkili yöntemler belirlemektir” diye konuştu.

Kene Üretim Merkezi ve aşı geliştirme çalışmalarının yanı sıra birbiri ardına hayata geçirdiği TÜBİTAK, DPT, BAP ve Avrupa Birliği projeleri ile de dikkat çeken Prof. Dr. Tülin Karagenç, çok sayıda uluslararası proje deneyimiyle Türkiye ve ADÜ’ye faydalı olmak için uğraşıyor.

Geliştirdiği projelerin kendisi için bir yaşam biçimi ve hobi haline dönüştüğünü kaydeden Karagenç, şöyle konuştu: “Projelerin kabul görmesinin zor olduğu Türkiye’de büyük bir azimle proje üretmeye ve inandığım projelerin kabul olması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Alanımdaki kişi ve kurumlarla sürekli dirsek temasında bulunarak, proje araştırmalarına kaynak sağlamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin burs kazanarak yurt dışı deneyimi edinmelerini de önemsiyoruz. Glasgow Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Paris Cochin Enstitüsü’nde çalışma imkanı bulan öğrencilerimiz bizlere büyük bir gurur yaşattı”

Pek çok kitap bölümü yazan ve 2013 yılında Uluslararası 2. Apicowplexa Kongresi’nin Aydın’da gerçekleşmesini sağlayan Prof. Dr. Karagenç, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha iyi bütçelerle daha fazla proje üretmeyi arzuladığını ifade etti. Karagenç, bir gün büyük bir Avrupa Birliği projesinde koordinatör olmayı amaçladığını ve en büyük hedefinin ise yeni ve etkili bir aşı geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.