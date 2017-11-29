Yeni Esnaf Spor Kulübü’ndan Başkan Çetindoğan’a ziyaret

Ziyarette Yeni Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ertan Yılmaz ve yöneticilerden Hüseyin Mehmet Hoş, kulübün çalışmaları hakkında bilgiler aktararak hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduklarını ve bunun gayreti içerisinde olduklarını bildirdiler. Yapılacak olan maçlarda da AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan’ı da görmek istediklerini aktaran yöneticiler 01 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan dayanışma gecesi yemeğine davet ederek destek istediler.

Başkan Çetindoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çıkmış olduğunuz bu yolda her zaman elimden geldiği kadarıyla desteğimi esirgemeyeceğim. Umut ediyorum ki ileriki yıllarda daha büyük başarılara imza atacaksınız. Sporcu kardeşlerime ve emek veren tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.