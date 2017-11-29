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29 Kasım 2017 11:08

Yeni Esnaf Spor Kulübü’ndan Başkan Çetindoğan’a ziyaret

Yeni Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ertan Yılmaz yönetimi ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetndoğan’ı makamında ziyaret etti.

Yeni Esnaf Spor Kulübü’ndan Başkan Çetindoğan’a ziyaret

29 Kasım 2017 11:08


Ziyarette Yeni Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ertan Yılmaz ve yöneticilerden Hüseyin Mehmet Hoş, kulübün çalışmaları hakkında bilgiler aktararak hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduklarını ve bunun gayreti içerisinde olduklarını bildirdiler. Yapılacak olan maçlarda da AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan’ı da görmek istediklerini aktaran yöneticiler 01 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan dayanışma gecesi yemeğine davet ederek destek istediler.


Başkan Çetindoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çıkmış olduğunuz bu yolda her zaman elimden geldiği kadarıyla desteğimi esirgemeyeceğim. Umut ediyorum ki ileriki yıllarda daha büyük başarılara imza atacaksınız. Sporcu kardeşlerime ve emek veren tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.




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