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18 Eylül 2017 16:44

Yeni İcra Dairesi modeli Söke’de hizmete Girdi

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında Türkiye genelinde icra daireleri mekansal yenilenmenin yanında hizmet anlayışı açısında da yeni bir kimliğe bürünüyor.

Yeni İcra Dairesi modeli Söke’de hizmete Girdi

18 Eylül 2017 16:44


İcra takiplerinin tek merkezden ve elektronik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan düzenlemeler doğrultusunda icra ve iflas daireleri yeniden düzenleniyor. Yeni icra modelinin 25.’si Söke’de hizmete girdi. Söke Adliye sarayı içinde yer alan icra ve iflas dairesi gerçekleştirilen törenle açıldı.


Törene İcra İflas Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Kar, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı başta olmak üzere Adliye personeli katıldı.


İcra dairelerinin yenilenen bina açılışlarının, yenilenen zihniyetinde açılışı olduğunu belirten İcra İflas Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Kar; “İcra ve İflas Daireleri artık vatandaş memnuniyeti esası ile görev yapacak. İcra ve İflas Dairelerine gelen bir vatandaş güler yüzle karşılanacak, tıpkı herhangi bir bankadaki gibi hizmet alacak” dedi.


Açılış kurdelesi İcra İflas Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Kar ve Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı tarafından kesilirken, yenilenen icra ve iflas dairesi gezildi.




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