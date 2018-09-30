Yeni mahsul fıstıklar tezgahta yerini aldı

Aydın'da yaklaşık 40 yıl önce kurulan ve kısa zamanda ülkenin çeşitli kentlerine yayılmış kuruyemiş firması Tuğba Kuruyemiş, birçok ürününde yeni mahsule geçti.

Bin 100 çeşit ürün yelpazesiyle, Aydın'da 35 bin metre karelik alanda ürünlerini üretip Türkiye genelindeki mağazalarına gönderen Tuğba Kuruyemiş fabrikasında yeni mahsul fıstıklar işlenmeye başladı. Sadece fıstıkta değil incir, kestane çiğdem, fındık, antepfıstığı gibi pek çok üründe yeni mahsule geçtiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler yöneticisi Meryem Yağmur Uzun, “Tuğba kuruyemiş olarak tezgahımızda yer alan ürünleri tarladan sofralara kadar titizlikle takip etmekteyiz. Fıstıklarımızı Osmaniye'nin kumu özel olan, minareli bol topraklarında yetiştirilip sulamasından toplama aşamasına kadar ciddi emekle müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Müşterilerimiz de bu emeğimizi karşılıksız bırakmıyorlar. Haftalık tonlarca ürünümüz fabrikamıza, oradan da mağazalarımızdan müşterilerimize ulaşıyor. Sadece fıstık için bile üretimimiz 2,5 katına çıktı. 30 yıldır aynı lezzeti korumak adına bu süreci çok sıkı takip ediyoruz. Son zamanlarda ABD'nin Türkiye üzerinde oynadığı kur oyununu bozmak için Tuğba Kuruyemiş Firması tarafından başlatılan ‘İnadına üretim' kampanyasına devam ediyoruz. Hem çalışan sayımız hem de üretimi arttırarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.