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Yenidoğan Mahallesi'nde halk konseri

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halk konserleriyle vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor.


Halk konserleri dizisinde bu kez adres Yenidoğan Mahallesi oldu. Konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar hem müziğe hem de eğlenceye doydu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'nın vatandaşlarla bir araya geldiği konserde sevilen şarkılar seslendirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, konser alanında halka seslenerek “Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun Yenidoğan Mahallesi'ne sevgi ve saygılarını iletiyorum. Topuklu Efe, her daim halkın yanında. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.


Konser bitiminde vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından organize edilen konser ile ilgili konuşan Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tuncay Tunç” Kesinlikle bu konseri bir kez daha istiyoruz. Böyle bir güzellik daha önce yaşamadık. Hizmetlerin yanı sıra böyle güzel etkinlikler hazırlaması başkanımızın insana ve kültüre verdiği değeri gösteriyor” dedi.

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