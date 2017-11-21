Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 09:24

Yeniköy tatlı suya kavuşuyor

Aydın’ın Koçarlı İlçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaklaşık 30 yıldır süren su çilesi Başkan Özlem Çerçioğlu’nun çabası ile son buluyor.

Yeniköy tatlı suya kavuşuyor

21 Kasım 2017 09:24

En son 20 yıl önce su hattı yapılan ve bugüne kadar musluklarından tortulu su akan Yeniköy halkı kaliteli su için gün sayıyor.


Yeniköy Mahalle Muhtarı Yalçın Altındiş’in su sorununu iletmesinin ardından başlayan hummalı çalışmada artık sona yaklaşıldı. Yapılan fizibilite ve akabinde vurulan sondajın ardından Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince içme suyu isale hattı çalışmaları başladı. Yaklaşık 2,5 aydır devam eden çalışmalar yoğun bir çalışma temposu ile kısa sürede tamamlanacak. Çalışmaların bitmesi ile Yeniköy halkının musluklarından mangan, demir ve arsenik değerleri sıfıra yakın içme suyu akacak.


Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yeniköy Muhtarı Yalçın Altındiş,” Yaklaşık 30 yıldan beri çok büyük bir içme ve kullanma suyu problemimiz vardı. Başkanımız tüm muhtarlarımızla belediyede toplantı yaptığı zaman hepimize tek tek mahallemizin sorunlarını sordu. Bende bizim mahalle olarak çok büyük bir içme ve kullanma suyu sıkıntımız olduğunu ve bu konuda kendisinden bize destek olup, çare bulmasını söyledim. Çerçioğlu’na bu durumu anlattıktan sonra kendisi bize ekipler gönderip su arama çalışması başlattı. Bizden 2-2,5 kilometre yanda olan Güdüşlü Mahallesi’nin dağ kısmında daha önce belirlediğimiz bir yere sondaj çalışması yaptık. Tahlili yapıldıktan sonra çok güzel bir suya ulaştık. Yapım çalışması 2,5 ayı buldu herhalde ama sona yaklaştık inşallah. Hat döşeme çalışmalar tamamlandığında 2 bin nüfuslu Yeniköy halkı kendilerine 100 yıl yetecek sağlıklı ve temiz suya kavuşmuş olacak. Bugün ben muhtar olarak kahveye her çıkışımda tüm insanlar merakla ve heyecanla siyaset bakmaksızın sordukları ilk soru suyumuza ne zaman kavuşacağız. Bende buradan Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na mahallem ve kendim adına çok teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç