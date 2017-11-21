Yeniköy tatlı suya kavuşuyor

En son 20 yıl önce su hattı yapılan ve bugüne kadar musluklarından tortulu su akan Yeniköy halkı kaliteli su için gün sayıyor.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Yalçın Altındiş’in su sorununu iletmesinin ardından başlayan hummalı çalışmada artık sona yaklaşıldı. Yapılan fizibilite ve akabinde vurulan sondajın ardından Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince içme suyu isale hattı çalışmaları başladı. Yaklaşık 2,5 aydır devam eden çalışmalar yoğun bir çalışma temposu ile kısa sürede tamamlanacak. Çalışmaların bitmesi ile Yeniköy halkının musluklarından mangan, demir ve arsenik değerleri sıfıra yakın içme suyu akacak.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yeniköy Muhtarı Yalçın Altındiş,” Yaklaşık 30 yıldan beri çok büyük bir içme ve kullanma suyu problemimiz vardı. Başkanımız tüm muhtarlarımızla belediyede toplantı yaptığı zaman hepimize tek tek mahallemizin sorunlarını sordu. Bende bizim mahalle olarak çok büyük bir içme ve kullanma suyu sıkıntımız olduğunu ve bu konuda kendisinden bize destek olup, çare bulmasını söyledim. Çerçioğlu’na bu durumu anlattıktan sonra kendisi bize ekipler gönderip su arama çalışması başlattı. Bizden 2-2,5 kilometre yanda olan Güdüşlü Mahallesi’nin dağ kısmında daha önce belirlediğimiz bir yere sondaj çalışması yaptık. Tahlili yapıldıktan sonra çok güzel bir suya ulaştık. Yapım çalışması 2,5 ayı buldu herhalde ama sona yaklaştık inşallah. Hat döşeme çalışmalar tamamlandığında 2 bin nüfuslu Yeniköy halkı kendilerine 100 yıl yetecek sağlıklı ve temiz suya kavuşmuş olacak. Bugün ben muhtar olarak kahveye her çıkışımda tüm insanlar merakla ve heyecanla siyaset bakmaksızın sordukları ilk soru suyumuza ne zaman kavuşacağız. Bende buradan Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na mahallem ve kendim adına çok teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.