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13 Eylül 2017 09:50

Yenilenen öğretim programları seminerle anlatıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, eğitimde niteliği artırma amacıyla hazırlanan, yenilenen öğretim programları hakkında tanıtım sunumu yapıldı.

Yenilenen öğretim programları seminerle anlatıldı

13 Eylül 2017 09:50



Nazilli’de geçtiğimiz yıl eğitim-öğretim faaliyetine başlayan Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Konferans Salonunda düzenlenen seminere ilçedeki okullarda sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler katıldı. Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Bünyamin Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Şube Müdürü Latif Akgün ile birlikte katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, “Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardım severlik başlıklarını altında hazırlanan yeni müfredatın amacı, Milli, manevi ve evrensel değerleri en iyi şekilde öğrencilerimize aktarmaktır. Bu amaçla müfredatta bulunan 51 dersin programı güncellendi ve bununla ilgili öğretmenlerimize, eğitim - öğretim yılı başlamadan önce eğitim vermemiz istendi. Bugün de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yapmış olduğu plan çerçevesinde, Nazilli’de sınıf öğretmenlerimize yönelik bir müfredat bilgilendirilmesi yapılıyor. Bu sevindirici bir olay. Hem okulumuzun da tanıtımı olmuş oldu.hem de müfredat hakkında bilgilendirme yapılmış oldu. Bu seminer, 2 günlük bir müfredat tanıtım semineridir. Okullar açılmadan bununla ilgili bütün hazırlıkları bitirmiş olacağız. Yeni eğitim - öğretim yılı başladıktan sonra da yılın sonuna kadar, yeni müfredat ile ilgili öğretmenlerimizin görüşleri not edilerek, sene sonunda bakanlık bünyesinde değerlendireceğiz. Buna dayalı şekilde de yeni müfredat uygulanacak. Bu bilgilendirme branşa göre yapılmakta. Bugün ve yarın sınıf öğretmenlerine yönelik şekilde yapılacak. Bundan sonra da her branş için ayrı ayrı düzenlenecek. Öğretim yılı başlamadan da bitirmiş olacağız” dedi.



Milli, manevi ve evrensel değerler


Yeni müfredatın milli, manevi ve evrensel değerler doğrultusunda hazırlandığına dikkat çeken Koçyiğit, şöyle konuştu: "Bu değerler adı altında; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardım severlik başlıklarını sayabiliriz. Yeni müfredatta bu değerlerin öğrencilerimize aşılanması hedefleniyor. Bu yenilenen 51 dersin 11 tanesi ilkokulları kapsıyor. Bu 11’in de 6 tanesi sadece 1. sınıftaki değişiklikler. Anaokullarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Uygulama ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak. Yani 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda, bütün Türkiye’de uygulanacak. Bunlarla ilgili olarak da uyum programı da hazırlanıyor”




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