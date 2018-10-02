Yenilenen parkta ilk atış Başkan Özakcan'dan

Yaptığı hizmet ve çalışmalarla birçok ilke imza atan Efeler Belediyesi, son olarak revize ettiği İlhan Apaydın Parkı'nda yapmış olduğu tenis kortu ile bir ilke daha imza attı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan basketbol ve teniste ilk atışı yaptı.

Efeler Belediyesi'nin, Mimar Sinan Mahallesi'nde sadece basketbol sahası olarak kullanılan İlhan Apaydın Parkı'nda yapmış olduğu revize çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Önceleri basket sahası olarak kullanılan İlhan Apaydın Parkı'nda yapılan revize çalışmaları sonucunda fitnes aletleri, çocuk oyun alanı, basketbol alanı ve tenis kortu alanı yapıldı. İlhan Apaydın parkında incelemelerde bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçedeki parkların halkın ihtiyacına göre tasarlandığını söyleyerek, bölgedeki parkların revize edildiğini ve Efeler'e yeni parklar kazandırıldığını söyledi. Başkan Özakcan, ‘Aydın'da hiçbir parkta tenis kortu bulunmuyor. İlhan Apaydın Parkı'nda belediyemizce yapılan tenis kortu bir ilktir' dedi.

İlhan Apaydın Parkı'nda incelemelerde bulunan, basketbol potasında ve tenis kortunda toplara vurarak ilk denemeyi yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Belediyemiz, yeni parkları Efeler halkına kazandırırken, eskimiş parkları da revize ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Parklarımızı vatandaşımızın ihtiyacına göre tasarlıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 50'ye yakın yeni park yaparak ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Parklarımız eskiden olduğu gibi, sadece çocuk oyun alanı veya yeşil alanla sınırlı olmuyor. İhtiyaca ve park yapılacak alanın koşullarına göre koşu yolları, fitnes alanı, çocuk oyun alanı, spor alanlarıyla donatılıp hizmet alanı haline getiriliyor. 1885 M2 alandan oluşan İlhan Apaydın Parkı'nda revize çalışmaları sonucunda; basketbol sahası, tenis kortu oluşturulup teleferik, kuluçka salıncak, kaydırak, tahterevalliden oluşan oyun alanı kauçuk zeminle kaplanıp, basketbol ve tenis alanları akrilik zeminle donatıldı. Aydın'da hiçbir parkta tenis kortu bulunmuyor. İlhan Apaydın Parkı'nda belediyemizce yapılan tenis kortu bir ilktir. Yapılan revize çalışmaları ile çok yönlü olarak vatandaşımızın kullanımına açılan İlhan Apaydın Parkı'mızın tüm mahalle sakinlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, yürekten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.