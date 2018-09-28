Yenipazar'da 3 gün arayla aynı bölgede 2. yangın

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 3 gün önce bir yangının yaşandığı ormanlık bölge ikinci kez alevlere teslim oldu. Kasıtlı çıkarıldığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 12.45 sıralarında Yenipazar ilçesine bağlı Donduran köyü Kocadere mevkiindeki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 pikap, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 helikopter, 2 uçak, 6 teknik personel, 4 memur ve 75 söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında 25 dönüm ağaçlandırma sahası zarar gördü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başaltıldı.

İlçe Başkanı tepki gösterdi

Yangının duyulmasının ardından bölgeye giden AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sümer, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. 25 Eylül'de aynı bölgede çıkan yangında 20 dönüm daha alanın zarar gördüğünü anımsatan Sümer, “Donduran yine yanıyor. Bu sefer kasıtlı, yazıklar olsun bunu yapanlara. Yangın hızlıca sevk edilen yangın söndürme helikopteri sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Çabalarından dolayı herkese teşekkür ederiz” dedi.