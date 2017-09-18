Tesiste yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülkemizin dört bir yanını baraj, gölet, içme ve sulama suyu tesisleriyle donatarak milli kalkınmada öncü olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen Aydın’daki 51 bin dekar zirai araziyi modern sulama sistemi ile buluşturacak Yenipazar Dalama Sulaması yenileme çalışmaları bütün hızıyla ilerliyor. Yüzde 46 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı tesiste çalışmaların önümüzdeki yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İnşaat Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Proje kapsamında 8 bin 574 metre ana kanal, 245 bin 509 metre kanalet, 60 bin 445 metre işletme-bakım yolu ve 674 adet sanat yapısı imalatı yapılacak. Şu ana kadar yüzde 46 fiziki gerçekleşme sağlanan projede inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

“Aydın İçin Yatırım Anlamında Gereken Ne Varsa Yapmaya Devam Edeceğiz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak Aydın’a muazzam yatırımlar yaptıklarını ve mümbit toprakları suyla buluşturmaya devam ettiklerini kaydederek şunları söyledi: “Yenipazar Dalama Sulamasını yenileyerek Yenipazar ve Dalama Ovalarında toplam 51 bin dekar zirai araziyi modern sulama sistemine kavuşturacağız. 37 milyon 660 bin TL’ye mal edeceğimiz proje ile milli ekonomiye yılda 87 milyon TL fayda sağlayacağız. Ayrıca 1000 vatandaşımıza da ilave istihdam alanı oluşturacağız. Benim gönlümde müstesna bir yeri olan Aydın için yatırım anlamında gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz”