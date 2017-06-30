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30 Haziran 2017 09:40

Yenipazar’da çiftçinin zararı tespit edilecek

Yenipazar’da 8-9 Haziran tarihlerinde aşırı yağıştan kaynaklanan zarar nedeniyle hasar tespit çalışması yapılacak.

Yenipazar’da çiftçinin zararı tespit edilecek

30 Haziran 2017 09:40

Afetlerden zarar gören üreticiler ise 21 Haziran ve 14 Temmuz tarihleri arasında Yenipazar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne müracaat etmesi durumunda tarlalarında çalışma başlatılacak.


Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı mahallerinde Haziran ayının başlarında meydana gelen dolu ve sel felaketinde zarar gören çiftçiler için Hasar Tespit Komisyonu devreye girdi. Yenipazar merkez Hükümet ve Çarşı Mahallelerindeki tarım arazilerinde dolu yağışı nedeniyle pamuk, dane mısır, silajlık mısır ve yonca gibi ekili alanlar, Hacıköseler’de sebze ve meyve bahçeleri, Donduran’da sebze ve yonca tarlaları, Koyunlar ve Alioğullar’da incir, zeytin ve kestane dikili alanlar şiddetli yağıştan zarar gördü. Ekili ve dikili alanlarda zarara neden olan dolu ve aşırı yağış nedeniyle Yenipazar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü üreticilere zarar tespit çalışması yapılacağı yönünde muhtarlıklar aracılığıyla tebligat gönderdi. Afetlerden zarar gören çiftçilerin 21 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri durumunda, Hasar Tespit Komisyonu çalışma yürütecek. Dolu ve sel zararı konusunda mağdur olan çiftçilerin böylelikle yaraları bir kez daha sarılacak.




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