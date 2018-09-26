Yenipazar'daki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın mahalledeki evlere sıçramadan havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınılarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesinde bulunan bir evin ahırından çıkan yangın zeytinlik araziye sıçradı. Bölgede esen rüzgarın etkisi ile kısa sürede araziye yayılan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangının büyümemesi için ekipler karadan ve havadan yangın söndürme çalışmalarını yürüttü. Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, alevler evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının Hamzabali Göleti'ne yakın olması yangının kısa sürede söndürülmesinde etkili oldu. Yangında 10 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.