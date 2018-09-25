Yenipazar'daki yangın kontrol altına alındı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, tarım arazilerinde başlayan ve ormanlık alana doğru ilerleyen yangın orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; saat 15.30 sıralarında Yenipazar ilçesine bağlı Donduran Mahallesinin kırsal kesimlerinde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. Yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri yoğun müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.