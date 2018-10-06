Yenipazar'ın Neron'u yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Yenipazar ilçesinde geçtiğimiz 10 gün içerisinde çıkan ve 100 dekar alanın zarar gördüğü 5 yangını çıkardığı tespit edilen engelli genç, altıncı denemesi sırasında kurulan pusuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Yenipazar ilçesine bağlı Donduran Mahallesinde 25 Eylül 2018 Pazartesi günü Narlıtepe mevkiinde 20 dekarlık örtü yangını, 28 Eylül 2018 Cuma günü Kocadere mevkiinde 80 dekarlık çam ve çalı yangını ile akabinde yine Donduran Mahallesine yakın mesafelerde 29 Eylül 2018 günü, 01 Ekim 2018 günü ve 04 Ekim 2018 günü dere yataklarında başlatılan ve hemen fark edilerek çevreye yayılmadan söndürülen küçük alanlardaki örtü yangınlarının failini araştıran Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri titiz bir çalışma yaptı. Yenipazar Orman İşletme şefliği bünyesindeki geçici işçiler ve Çiftçi Malları Koruma Derneğindeki bekçileri ile birlikte Donduran Mahallesi Kocadere mevkiinde yapılan pusuda yangınları çıkardığı tespit edilen yüzde 70 engelli A.H'nin motosikleti ile dere yatağına girip tekrar yangın çıkarttığı tespit edildi. Yangını çıkartamadan motosikletini bırakıp kaçan A.H., jandarma tarafından yakalanarak ifadesine başvuruldu.