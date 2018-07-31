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31 Temmuz 2018 12:44

Yeşildere Düğün Salonu’nda çalışmalar tamamlanmak üzere

Nazilli Belediyesi tarafından İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkiinde yapımına başlanan sosyal çatı ve müştemilat binası çalışmalarında sona gelindi.

Yeşildere Düğün Salonu’nda çalışmalar tamamlanmak üzere

31 Temmuz 2018 12:44


Merkez ve çevre mahallelerde sosyal çatı, düğün salonu ve kapalı pazaryeri yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Nazilli Belediyesi, İsabeyli Mahallesi Yeşildere sosyal çatı müştemilat binasını tamamladı.


Yaklaşık 3 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan yapının çevresine parke taşı döşenmesinin ardından faaliyete geçirileceğini müjdeleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet gibi pek çok sosyal faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir alanı hayata geçirdik. Sosyal çatı, gelin odası, yemek pişirme alanı, lavabo, çocuk oyun grupları ve araç park yerleri en ince detaylar düşünülerek planlandı. Yeşildere’de mülkiyeti belediyemize ait olan parselin sınırlarına taş duvar yapılıp içerisinde dolgu yapılmak suretiyle yol kotuna getirildi. Toplam 3 bin 300 metre kare alanın 400 metrekarelik kısmı düğün salonu olarak kullanıldı. Bunun yanında 30 metrekarelik bir yemek pişirme alanı, 80 metrekare müştemilatı olarak inşa edildi. Yakın zamanda buranın açılışını da gerçekleştireceğiz Allah’ın izniyle. Vatandaşlarımıza ve Nazillimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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