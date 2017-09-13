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13 Eylül 2017 11:06

Yıldırım Demirören, Nazilli’de kendi ismini taşıyan tesisin açılışını yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan Yıldırım Demirören Spor Tesislerinin açılışına katılacak.

Yıldırım Demirören, Nazilli’de kendi ismini taşıyan tesisin açılışını yapacak

13 Eylül 2017 11:06


Nazilli Yeni Sanayi Mahallesi’nde Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan 640 metrekare alan üzerinde yapılan, Yıldırım Demirören Spor Tesislerinin açılışını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile beraber yapacak.


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele Nazilli Belediyespor profosyonel futbol takımının kullanacağı 640 metrekare alan üzerine kurulu dört kattan oluşan tesisin her odasında LCD televizyon, buzdolabı, kıyafet dolabı ve çalışma masası yer alıyor. Ayrıca fitnes salonu, sauna odası, buhar odası, yemekhane, toplantı odası, oyun salonu ve sinema salonu bulunan tesis, 18 bin metrekare çim alana sahip. Futbolcuların her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edilen tesis modern yapısıyla dikkat çekiyor.


TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in katılacağı tesisin açılışına yoğun katılım olması bekleniyor.




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