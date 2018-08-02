Yıldırımdan zarar gören camii onarıldı

İl genelinde başlayarak kısa sürede birçok yerde hasara yol açan yağmur, Kozalaklı Camisi’ne de zarar verdi. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi. Durumdan haberdar edilen Efeler Belediyesi yıldırımın izlerini silmek için çalışma başlattı. Sıva tamiratı yapılan ve elektrik tesisatı yenilenen caminin kırılan camları da yenilendi. Son olarak boya ve badana işleminin ardından yeniden cemaatin hizmetine açılan cami için vatandaşlar Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da, her zaman ve her koşulda yetki ve sorumluluklar çerçevesinde vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.