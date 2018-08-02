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02 Ağustos 2018 10:22

Yıldırımdan zarar gören camii onarıldı

Geçtiğimiz günlerde Aydın genelinde yağan sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi nedeniyle zarar gören Kozalaklı Camisi, Efeler Belediyesi tarafından yenilendi.

Yıldırımdan zarar gören camii onarıldı

02 Ağustos 2018 10:22


İl genelinde başlayarak kısa sürede birçok yerde hasara yol açan yağmur, Kozalaklı Camisi’ne de zarar verdi. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi. Durumdan haberdar edilen Efeler Belediyesi yıldırımın izlerini silmek için çalışma başlattı. Sıva tamiratı yapılan ve elektrik tesisatı yenilenen caminin kırılan camları da yenilendi. Son olarak boya ve badana işleminin ardından yeniden cemaatin hizmetine açılan cami için vatandaşlar Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da, her zaman ve her koşulda yetki ve sorumluluklar çerçevesinde vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.




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