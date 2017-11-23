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23 Kasım 2017 16:14

Yıldırımkaraman; "Öğretmene verilen değer, her şeye değer"

Eğitim-Bir-Sen Nazilli Şube Başkanı Özkan Yıldırımkaraman, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yıldırımkaraman;

23 Kasım 2017 16:14

Yıldırımkaraman mesajında, 24 kasım tarihini öğretmenle öğrenci arasındaki önemin hatırlatıldığı bir gün olduğunu ifade ederek, “Öğretmene verilen değer, her şeye değer" dedi.


Yıldırımkaraman mesajında; “Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğinin sorunlarının ortaya konulduğu, çözüm önerilerinin yoğun olarak tartışıldığı, itibarının artırılması için en güçlü vurguların yapıldığı, öğretmenlerle öğrenciler arasında öğretmenliğin önemini ve değerini açığa çıkararak duygusal atmosferlerin yaşandığı bir gündür. 24 Kasım Öğretmenler Günü, mevcut haliyle bizleri incitmektedir. Sadece bir güne sığdırılmaya çalışılan değerli olduğumuz ve çözüm yollarını bulma çalışması bizleri umutsuzluğa sevketmiştir. Öğretmenlerin günü olan bu gün öğretmenlerce anlamını yitirmiştir. Eğitim ve öğretim, milletin varlığı ve geleceği için hayati önemdedir. Eğitimin yapı taşı, merkezi, taşıyıcı unsuru ise öğretmendir. Öğretmenler, uzun bir süreçte edindikleri maddi manevi bilgi ve becerileri canlı tutmanın yanında sonraki nesillere aktarmada da tarihi rol üstlenirler.” diyerek öğretmenlerin günlerini kutladı.




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