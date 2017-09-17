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17 Eylül 2017 15:04

Yıldızgücüspor dualar ile yeni sezona başladı

Yıldızgücüspor, 2017-2018 sezonunu dualarla açtı.

Yıldızgücüspor dualar ile yeni sezona başladı

17 Eylül 2017 15:04

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yıldızgücüspor, Nazilli Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadı’nda kurban kesip dualar ile yeni sezona başladı.


Aydın Amatör Süper Lig kulüplerinden Yıldızgücü spor, 2017-2018 sezonunu dualarla açtı. Yıldızgücü Spor açılış öncesi, Tarsus İdmanyurdupordan stoper Mert Akgül, Dalyan Spordan stoper Recep Aydoğan, Nazilli Belediye Spor Profesyonel takımdan orta saha oyuncusu Ali Öçal ile başkanlık makamında anlaşarak sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezon açılışı öncesi transferleri yapılan oyuncular ile birlikte Nazilli Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadı’nda gerçekleşen törenle sezona başlandı. Sezon açılışına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda sporsever katıldı. Kurban kesilip duaların okunmasından sonra Yıldızgücü spor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kale Belediyespor ile sezon açılış maçı yaptı. Her iki takımda sezonun ilk özel maçında ter dökerken misafir takım, ev sahibi takımı 2-1 yendi.


Nazilli Belediye Başkanı ve Yıldızgücüspor Kulübü Başkanı Haluk Alıcık, “Yıldızgücüspor futbolcularımızdan inandığımız, güvendiğimiz ve gelecek vaat eden oyuncularımızı, pilot takımda, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayan ve yeterli bulunan futbolcularımızı da Nazilli Belediyespor A takımına kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm oyuncularımıza yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2017-2018 futbol sezonunda mücadele edecek tüm takımlara başarılar temenni ediyorum” dedi.




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