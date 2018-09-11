Yıldızspor geleceğin millilerini uğurladı

AYDIN (İHA) – Aydın amatör lig takımlarından Yıldızspor'un alt yapı yatırımları meyvelerini vermeye başladı.

Bu sezonda profesyonel kulüplerin alt yapıları Yıldızspor'un kapısını çalarak genç yetenekleri kadrolarına kattı. Yıldızspor'un yetiştirdiği 2003 doğumlu kaleci Paşa Demiroğlu, 2002 doğumlu Uğur Çetinlaya ve Hüseyin Mutun profesyonel takımların kadrosuna dahil oldu.

Yıldızspor Kulübü Başkanı Kaya Özcan, “Yıldızspor başka takımlara oyuncu vermedi. Yıldızspor bana göre geleceğin millilerini uğurladı. Yetenekli futbolcularının önünü açtı. Öncelikle bundan dolayı da son derece gururluyuz. Belirlediğimiz hedeflere tek tek ulaşmaktayız. Alt yapı uzun bir planlama ve doğru bir çalışma gerektiren en önemlisi sabır isteyen bir işitir. Burada emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarıma ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımızın gittikleri takımlardaki başarıları bizleri son derece memnun etmektedir ve bu oyuncuların profesyonel olacaklarını da inanıyorum. Ayrıca 2001 doğumlu Barış Can Işık Altunbaş'ın milli takımdaki başarıları bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Diğer oyuncularımızın da milli takımlarda oynayacak kapasiteye sahip olduklarını inanıyorum” dedi.

Alt yapı sorumlusu ve takım antrenörü Ayhan Çiçek de; “Oyuncularımı kutluyorum. Oralarda başarılı ve kalıcı olacaklarını ve daha üst seviyelerde futbol oynayacaklarını inanıyorum. Tabi ki alt yapı doğru bir planlama ve uzun bir çalışma ister. Bu oyuncularım her biri ile en az 5 yıl birlikte oldum. Bazı sporcularım ile 7 yıl birlikte çalıştık. İstikrar ve antrenörün değişmemesi sporcuların çok önemli. Artık sporcular ile bir aile gibi oluyorsunuz. Onlar senin ne istediğini, senin onlardan ne istediğini çok iyi anlayabiliyorsun. Alt yapı çok fedakarlık ister. Antrenör, sporcu ve aile saç ayağının son derece güçlü olması gerek. Bu güne kadar 8 tane oyuncumu üst liglerdeki takımlara 3 tane oyuncumu da A takıma kazandırdım. Tabi ki çalışmaya devam ediyoruz. Antrenör arkadaşlarımız ile alt yaş gruplarından daha çok oyuncuyu hem profesyonel hem de A takıma kazandıracağız. Alt yapı ekibimle bilimsel verilere dayalı ve modern bir sistematik içerisinde çalışan kulüp olmaya ve futbolcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Kurduğumuz güçlü altyapı ile geleceğe daha güvenle bakacağız. Alt yapısı güçlü olmayan kulüplerin hızla kaybolduklarını görebiliyoruz. Bu da bize kalıcı başarının sistemli bir alt yapı çalışması ile sağlanacağı gerçeği ile bir kez daha karşı, karşıya bırakıyor” diye konuştu.