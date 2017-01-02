Yılın ilk Güreşi İncirliova Arenası’nda Yapıldı

Türkiye’de bir kültür haline gelen, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nin en önemli kış etkinlikleri arasında yer alan deve güreşlerine İncirliova’da devem edildi. 2017 yılının ilk güreşi terör saldırıları nedeniyle buruk geçerken etkinliği düzenleyen İncirliova Belediyesi tarafından arenadaki izleyicilere bayrak hediye edildi.

İncirliova’da geleneksel hale gelen bir asırlık gelenek bu yıl 2017 yılının ilk etkinliği şeklinde gerçekleşti. Aydın, Muğla, Denizli, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir’den yaklaşık 168 devenin katıldığı güreşler kıran kırana geçti.

Aydın’ın yanı sıra çeşitli illerden gelen çok sayıda vatandaş kıran kırana geçen güreşleri izledi. İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı haluk Alıcık, MHP Aydın İl başkanı Burak Pehlivan ve Belediye Meclis Üyelerinin yanında sivil toplum örgütü temsilcileri de Başkan Kale’yi yalnız bırakmadı.

Birlik beraberlik mesajlarının verilip terör ün de lanetlendiği etkinliklerde pehlivan develer kıran kırana güreşerek izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.