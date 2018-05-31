Yıllar sonra kaplama yol ile tanıştılar

Arapkırı Mahallesi’nde bulanan Nizam ve Akbaş ailelerinin yaşadığı evlere ulaşan yaklaşık 200 metrelik yolun bir bölümü ilk kez döşeme taş ile kaplanmaya başladı.

Çalışmaları sevinçle izleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Algün, “Bizim atalar bu topraklara geldiğinden beri biz burada ikamet ediyoruz. Aydın’da en son elektrik gelen köyüz, 1981 yılında elektriğe kavuştuk. Kendimi bildim bileli, ana yoldan evimize gelen yolu kazma kürekle tamir ediyorum. Bazen iş makineleri gelir, yolu düzeltir ama yol sonra yine bozulur. Geçtiğimiz aylarda ASKİ tarafından yolun bozulmaması için önlem alındı. Şimdi de belediye tarafından yolumuz taşla kaplanıyor. Ben tarihinde ilk kez kaplama yapılan yol için yetkililerimize teşekkür ederim” dedi.