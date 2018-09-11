Yıllarca sordu, bu kez kendisi 'evet' dedi

Bugüne kadar onlarca nikah kıyan, Söke Belediyesi'nin bir dönem nikah memurlarından olan Ercan Uyanoğlu, bu kez damat olarak “Evet” diyen taraf oldu.

Söke Belediyesi'nin personeli olan Ercan Uyanoğlu ve Gamze Böber çifti hayatını birleştirdi. Ercan ve Gamze çiftinin nikahını Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran kıydı. Nikah Şahitlerinden biri Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca oldu. Düğün Şatosu'nda gerçekleşen düğün törenine Böber ve Uyanoğlu Aileleri'nin yakınları başta olmak üzere genç çifti mutlu günlerinde Söke Belediyesi personeli de yalnız bırakmadı.

Başkan Toyran; “Bu nikah benim için de ayrı ve özel bir nikah oldu. Mesai arkadaşlarımız olan Ercan ve Gamze'ye iş hayatlarının yanında özel yaşamlarını da birleştirme kararı aldılar. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.