Yine aynı kavşak, yine kaza

Kez trafik kazası meydana geldi. Bu kez şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada çevre yolu kısa süreli trafiğe kapandı.

Kuşadası’nda hem çevre yolu hem de şehir içindeki yolların asfalt ve bölünmüş yol çalışmalarının ardından yeni düzenleme yapılan Ege Mahallesi’ndeki Tütüncüler Kavşağı yeni haliyle adeta kazalara davetiye çıkarıyor. Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde 5 kez trafik kazasının meydana geldiği kavşakta yeni bir kaza daha meydana geldi. 34 ACH 084 plakalı otomobil ile D HH RK 1201 plakalı yabancı bir otomobilin dikkatsizlik sonucu çarpışması sonucu, seyir halinde olan bir başka araç da kaza yapan araçlarla çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonucu Kuşadası çevre yolunun Tütüncüler Kavşağı bölümü kısa süreli trafiğe kapandı.