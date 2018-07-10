Çocuk kaçırma söylentilerinin gece yolunu kaybeden ve memleketine tatile gelen iki gurbetçi vatandaşın bir çocuğa yol sorması üzerine çıkarıldığı belirlendi. Olaylarda polis karakolu önünde toplanıp polis araçlarına zarar veren 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Dün gece bizzat olay yerine gelerek galeyana gelen vatandaşları sakinleştirip olayları yatıştıran Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu ancak böylesine bir olayı Aydın Emniyet Müdürlüğü olarak kimsenin burnu dahi kanamadan sonlandırılmanın da önemli olduğunu kaydetti.

“Vatandaşlarımız bilinçli olsun tahriklere de kapılmasın”

Toplumsal olayların genellikle tahrikler sonucu meydana geldiğini dün akşam da alkollü birkaç kişinin yüzlerce kişiyi tahrik ettiğini belirten Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, “Yaşanan olaylar tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Yaz tatili dolayısıyla memleketinde tatile gelen gurbetçi iki vatandaşımız akşam saatlerinde bölgede gezerken yolu şaşırıyor. Bir çocuğa da yolu sorunca çocuk korkuyor ve bölgedeki bazı vatandaşlarımız olayı çocuk kaçırma girişimi gibi algılıyor. Emniyet olarak olay ihbarı aldıktan hemen sonra aracı içindeki iki gurbetçi vatandaşımızla birlikte Aydın merkezde yakaladık. Şahısların ifadelerini de aldık. Netice itibariyle adli işlem başlatıldı ama herhangi bir çocuk kaçırma eylemi ya da girişimi söz konusu değil” dedi.

Gece çıkan olaylardan sonra saat 01:00 gibi kendisi de Acarlara gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, “Polis olarak vatandaşın menfaatlerini korumak için elimizden geleni yaptık. Ancak araçlara zara veren 3 kişiyi de belirleyip gözaltına alarak adliyeye sevk ettik. Önemli olan kimsenin burnunun kanamamasıydı. Olayları kimsenin burnu kanamadan çözdük” diyerek duyarlı vatandaşlara ve gece Acarlar’da başarılı bir şekilde olayların büyümesini önleyip krizi yönetebilen polislere de teşekkür etti.