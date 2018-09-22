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Yonca Evcimik, Forum Aydın'da konser verdi

Forum Aydın’ın 10.

Forum Aydın'ın 10. yılı şerefine düzenlediği Forum Music Fest, 22 Eylül'de Yonca Evcimik konseriyle başladı.


Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, kuruluşunun onuncu yılına özel gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini ekledi. 90'lara damgasını vuran efsane sanatçıları seyirciyle buluşturacak olan Forum Music Fest, Yonca Evcimik konseriyle başladı.


Aydın Forum'da hayranları ile buluşan Yonca Evcimik bir saatlik konseri boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Aydın Forum Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, Evcimik'in şarkılarına eşlik ederek eğlenceli dakikalar yaşadı.


Açılışı Yonca Evcimik'le yapılan Forum Music Fest'in izleyenlere benzersiz bir müzik ziyafeti sunacak özel programında yer alan diğer isimler de göz kamaştırıyor. 23 Eylül 2018 Pazar günü saat 19.00'da Mansur Ark, Tayfun ve Ah Canım Ahmet üçlüsü festival sahnesinde katılımcılarla buluşacak. 29 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Burak Kut'un performansıyla devam edecek olan Forum Music Fest'in finali ise 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da İzel ve Serdar Ayyıldız ikilisi tarafından gerçekleştirilecek.

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