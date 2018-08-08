Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Alıcık, tesisin kısa sürede tamamlanıp kullanıma açılacağını bildirdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Nazilli-Denizli devlet Karayolu üzerine yapılan yöresel satış standı ve sosyal tesis çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazillimize özgü ürünlerin satışının yapılacağı bu alan ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biriydi. Vatandaşlarımızdan bu anlamda yoğun bir talep vardı. Biz de projemizi hazırlayarak hayata geçirdik. Birçok önemli yerleşim yerine geçiş güzergahına kurulan tesisimiz aynı zamanda Nazilimizde yetişen ürünlerinin tanıtımının yapılması açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Tesisin kısa sürede tamamlanarak kullanıma açılacağını belirten Başkan Alıcık, “Etüd ve Proje Müdürlüğümüz tarafından tasarlanan ve Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapımı gerçekleştirilen yöresel satış standı ve sosyal tesisimizin içerisinde 143 metre kare alana sahip yöresel ürün satış standı ile 178 metrekare alana sahip kahvaltı, teras, mescit ve otopark bölümleri yer alıyor” dedi.