İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yörex'de ziyaretçiler Aydın zeytinyağını tadıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Antalya Ticaret Borsası tarafından Antalya Expo Center’da, bu yıl 9’uncususu gerçekleşen, Yörex Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlayan ziyaretçilere Aydın Ticaret Borsası tarafından Zeytinyağı tadımı yaptırılıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Antalya Ticaret Borsası tarafından Antalya Expo Center'da, bu yıl 9'uncususu gerçekleşen, Yörex Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlayan ziyaretçilere Aydın Ticaret Borsası tarafından Zeytinyağı tadımı yaptırılıyor.


Aydın-İstanbul-Rize Ticaret Borsaları'nın ortak standını ziyaret edenlere Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC ) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanı Aysun Uğur tarafından, zeytinyağı tadımı yaptırarak kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler veriliyor.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinyağı tüketimini arttırmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “9'uncu Yörex Yöresel Ürünler Fuarında tadım uzmanımız tarafından gerçekleştirilen, “Zeytinyağı” tadımı ile amacımız kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve doğru zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya getirilmesidir. Tadım ile sağlıklı ve bilinçli tüketicilerin artmasına bir nebze fayda sağlanmaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.