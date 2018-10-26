Yörex'de ziyaretçiler Aydın zeytinyağını tadıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, Antalya Ticaret Borsası tarafından Antalya Expo Center'da, bu yıl 9'uncususu gerçekleşen, Yörex Yöresel Ürünler Fuarına katılım sağlayan ziyaretçilere Aydın Ticaret Borsası tarafından Zeytinyağı tadımı yaptırılıyor.

Aydın-İstanbul-Rize Ticaret Borsaları'nın ortak standını ziyaret edenlere Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC ) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanı Aysun Uğur tarafından, zeytinyağı tadımı yaptırarak kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler veriliyor.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytinyağı tüketimini arttırmak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “9'uncu Yörex Yöresel Ürünler Fuarında tadım uzmanımız tarafından gerçekleştirilen, “Zeytinyağı” tadımı ile amacımız kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve doğru zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya getirilmesidir. Tadım ile sağlıklı ve bilinçli tüketicilerin artmasına bir nebze fayda sağlanmaktır” dedi.