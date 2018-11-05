Yörükler kültürlerini Aydın'da tanıttı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bir araya gelen Yörükler, kültürlerini Yörük Şöleni ile tanıttı.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği, Aydın Valiliği'nin katkılarıyla Aydın Kültürünü Tanıtımı Şöleni düzenledi. Efeler ‘deki Kardeşköy Atletizm Stadı'nda düzenlenen Yörük Şölenine Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Türkiye'nin değişik Vilayetlerinden gelen Yörük Türkmen Dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan Yörük Şöleni, Yörük göçüyle başladı. Yöresel kıyafet giyen Yörükler, yürüyüş yaparak, göçü canlandırdı. Yöresel yemek ve giysilerin tanıtılması, halk oyunlarının sunulmasıyla devam eden Şölen, Yörük düğünü ve güreşlerin yapılmasıyla sona erdi.

Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, yaptığı konuşmada; “Orta Asya bozkırlarından göç ederek gelen Yörükler ve Türkmenler, Anadolu'nun yerleşim tarihinde, kültürünün oluşumunda önemli işlevler üstlenmişlerdir. Çağlar boyu süren yaşam biçimleriyle milletimizin tarih, kültür ve medeniyetinde özel bir yere sahip olan Yörükler, geliştirdikleri çadır kültürüyle de insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.

Yüzlerce yıldır özünden, benliğinden kopmadan geleneklerini, milli manevi değerlerini yaşatan Yörüklerin Anadolu sevgisi onları birer yiğit, birer kızan, birer efe, birer kahraman yapmıştır.

Yörük obaları yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik ve dostluğun, bolluk ve bereketin, vatan ve millet için çarpan yüreklerin diyarıdır. Yörük; özüyle, sözüyle, duasıyla, üzerinde gökkuşağının renklerini taşıyan yağlık ve poşusuyla, insanı insan yapan tüm değerleri içinde barındıran; candır, dosttur. Yörük sevgi insanıdır. Yörük; her cephede en önden giden, bayrağına, vatanına, milletine son derece sadık ve vatanı milleti için gece gündüz çalışandır” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Yörük Şölenine katkı vermekten onur duyduklarını belirterek, "Yörüklerimizin, efelerimizin bu güzel kültürünün genç nesillere aktarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu da, yıllardır Yörük kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.