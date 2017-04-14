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14 Nisan 2017 11:24

YSK seçmenleri kısa mesaj ile uyardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan 217 Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması öncesi seçmenleri kısa mesaj göndererek uyarıda bulundu.

YSK seçmenleri kısa mesaj ile uyardı

14 Nisan 2017 11:24


YSK, anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanacak seçmenlerin, yanlarında mutlaka soğuk damgalı bir kimlik kartının bulunması gerektiğini kısa mesaj ile hatırlattı.


YSK tarafından seçmenlere gönderilen kısa mesajda, “Oy verme günü yanınıza TC Kimlik Numaralı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, Pasaport, Evlenme Cüzdanı, Sürücü Belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden birini alınız” denildi.




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