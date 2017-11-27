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27 Kasım 2017 16:26

Yüksekliği hesap edemeyince köprüye sıkıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, seyir halindeki bir beton mikseri, sürücüsünün yüksekliği hesap edememesi sonucu köprüye sıkıştı.

Yüksekliği hesap edemeyince köprüye sıkıştı

27 Kasım 2017 16:26


Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Çatalköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir firmaya ait 42 CMB 28 pkalı beton mikserini kullanan şoförü Hüseyin K., tren yolu köprüsünün altından geçmeye çalıştı. Yüksekliği hesap edemeyen şoför Hüseyin K.’nın kullandığı araç köprüye sıkıştı. Aracını sıkıştığı köprüden kurtarmak için çaba gösteren şoför Hüseyin K. başarılı olamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Olay yerine polis ekipleri ve kurtarıcı sevk edildi. Güvenlik güçleri olaydan dolayı yoğunlaşan trafiğe karşı önlem aldı. Beton mikseri lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden kurtarılırken, köprü ve araç hafif şekilde hasar gördü.




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