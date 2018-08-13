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13 Ağustos 2018 11:05

Yükselen altın fiyatları işportacılara yaradı

Kadınların en önemli aksesuarları arasında yer alan altın fiyatlarındaki aşırı yükselişi işportacılara yaradı.

Yükselen altın fiyatları işportacılara yaradı

13 Ağustos 2018 11:05

Serbest piyasada 22 ayar bileziğin gram fiyatı 200 TL’ye yaklaşınca bir çok kadın düğün ve bayramlarda daha şık görünmek için takı olarak sahte altın takmaya başladı. Hal böyle olunca işportacılarda ve bijuteri dükkanlarında sahte altın en çok rağbet gören ürünler arasında yerini aldı.


Aydın’da vatandaşlar sarraf dükkanına giremez olunca bazı esnaflar altın fiyatlarının yükselmesini fırsata çevirdi. Hindistan’dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen ve görünümü gerçek altına benzeyen bilezikler bijuteri dükkanlarında ve semt pazarlarındaki tezgahlarda satılmaya başlandı. Kadınların altını çok sevdiğini ve fiyatlar yükselince gerçeğini alamayanların sahtesini almaya başladığını belirten esnaflar altın görünümlü takıların ev işi yaparken takılmadığında uzun süre altın görünümünü koruduğunu belirten işportacılar “Kadınlar genellikle dışarı çıkarken bu takıları kullanıyor. Bulaşık yakarken ve temizlik işleri yaparken kullanılmamak kaydı ile süs için alınan sahte altınlar uzun süre dayanıyor. Ancak deterjan görürse 2-3 günde beyazlıyor” diye konuştular.


İşlemesi ve görüntüsüne göre tanesi 1 TL ile 10 TL arasında değişen sahte altınları sadece kadınların değil, folklor kıyafetli dikenlerin de satın aldığı belirtildi.




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