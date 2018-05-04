Yunan öğrencilerden Başkan Kayalı’ya ziyaret

Ziyarette Karlovasi Genel Lisesi öğrencisi 13 gence Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte Karlovasi Genel Lisesi Müdürü Alexios Chatzinakis eşlik etti.

Samos Karlovasi Genel Lisesi ve Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi tarafından Türk- Yunan dostluğunu pekiştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret eden Samoslu öğrencileri Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu karşıladı.

Karlovasi Genel Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerini Kuşadası’nda görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kayalı “A Travel To Our Cultures” projesini yürüten Samos Karlovasi Genel Lisesi ve Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi yöneticilerine teşekkür etti. Kuşadası ile Samos’un kardeş şehir olduğunun altını çizen Kayalı, halklar arası dostluğu gençlerin sürdüreceğini ifade etti.

Karlovasi Genel Lisesi Müdürü Alexios Chatzinakis ise Türk- Yunan dostluğunun ebedi olmasını temenni ederek kendilerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya teşekkür etti.