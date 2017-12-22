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22 Aralık 2017 16:47

Yunanistan vize işlemleri için Kuşadası Ticaret Odası’nda ofis açılıyor

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, beraberinde eşi Nikos Stefanou ve VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk ve VFS Global Müdürlerinden Much Rochy ile birlikte Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı makamında ziyaret ederek Kuşadası’nda ofis müjdesi verdi.

Yunanistan vize işlemleri için Kuşadası Ticaret Odası’nda ofis açılıyor

22 Aralık 2017 16:47



Görüşmeden sonra açıklama yapan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia; ortak amacın Kuşadası-Samos ve genel anlamda Ege’de Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri geliştirmek ve daha güçlendirmek olduğunu söyledi ve 2017’nin İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu için önemli bir yıl olduğunu belirtti. Yunanistan ve Türkiye arasında ticaret, turizm ve kültürel anlamda ilişkilerin geliştirilmesi için birçok faaliyet yürütüldüğünü dile getiren Başkonsolos Papoulia; 2017’de vize sayısının 61 bini geçtiğini, bu sayının 2016 ve önceki yıllara göre ciddi anlamda yüksek olduğunu söyledi ve 2018’de ise bu sayının daha da artacağı beklentisini dile getirdi. “Ticaret Odası başkanımız ile bugün, bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına yardımcı olmak açısından, Oda binasında ofis açmak için görüştük” sözleriyle konuşmasına devam eden Papoulia; iki halkın ticaret ve turizm aracılığıyla daha fazla yakınlaştığını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi ve Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’a teşekkür ederek, tüm Kuşadası halkına iyi bir yıl diledi.


Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’da; “Daha önceden kendi elemanlarımızla vize işlemlerini yapıyorduk. Önceki yıl da aynı şirkete haftada bir gün yer tahsis ettik. Ancak ilçemizin potansiyeli yüksek olduğu için, burada ofis açılması gerektiğini belirtmiştik. Nihayet bu teklifimiz hayat geçiyor” dedi.


Akdoğan, Başkonsolosun Odanın fiziki şartlarını incelediğini, Konsolosluk vize işlemlerini yürüten şirketin yetkililerinin de burada olduğunu ve anlaşmaya varıldığını söyledi ve vize şirketine Oda binasında bir yer verileceğini belirterek, 2018 yılında, 01 Nisan ile Ekim ayı sonuna kadar burada vize hizmeti verilmesinin sağlanacağını sözlerine ekledi.


“Görüşmemizde, talebimiz üzerine Sayın Başkonsolos, özellikle işadamlarına vize konusunda hassas davranacağını söyledi” sözleriyle açıklamasına devam eden Akdoğan; Kuşadası ve çevresinde ikamet eden herkes için bunun büyük bir kolaylık olacağını vurguladı ve Başkonsolos Papoulia ve VFS Global Türkiye Genel Müdürü Sertan Arslantürk teşekkür etti.


Daha sonra Oda binasında incelemelerde bulunan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’ya, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından, Kuşadası Prestij kitabı hediye edildi.




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