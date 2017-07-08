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08 Temmuz 2017 13:34

Yunanistan’ın Samos adasından Didim’e günü birlik gezi

Kuşadası’nda bulunan özel bir firmanın öncülüğünde Didim Belediyesinin destekleriyle Yunanistan’ın Samos adasında yaşayan 145 kişilik kafile Didim’e geldi.

Yunanistan’ın Samos adasından Didim’e günü birlik gezi

08 Temmuz 2017 13:34

Kafile Didim’de tapınak ziyaretinin ardından şehir merkezinde gezdi.


Didim’e bu yıl ilk kez Gümrük İskelesinden turist girişi yapıldı. Yunanistan’ın Samos adasında yaşayan ve daha önce Didim’e geldiği öğrenilen turistlerin de aralarında bulunduğu 145 kişilik kafile özel bir tekne ile sabah saatlerinde Didim’e geldi.


Yunanlı turistler Didim Belediyesince tahsis edilen minibüs ve üstü açık otobüsle Marina’dan alındı. Geziyle ilgili bilgiler veren firmq yetkilileri “Samos’un Pitakoryon bölgesinde 145 yolcumuz geldi. Yunanlı yolcular hepsi, daha önce Didim’e gelenler var. Bizden sefer istediler ve bizde ücretsiz gezi düzenlendik. Didim Belediyesinin de katkılarıyla burada Apollon Tapınağı’na ve şehir merkezindeki bazı yerler gezilecek. Bu gezi ilk olacak ama bunun devamlı olması temennimiz” dedi.


Samos’tan gelen 145 kişilik kafilenin Apollon Tapınağı ziyaretinin ardından çeşitli programlara katılacağı belirtildi.




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