Yürekleri ısıtan “Elden Ele Örgü” projesi Forum Aydın'da gerçekleşecek

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, bir firmanın katkılarıyla yürütülen ‘Elden Ele Örgü' projesinin Aydın buluşmasına ev sahipliği yapacak. 8 Kasım 2018 Perşembe günü Forum Aydın'da gerçekleştirilecek etkinlikte örgü severler ihtiyaç sahibi çocuklar için bir araya gelecek. Projeye destek vermek isteyen herkesin Forum Aydın'a davetli olduğu belirtildi.

Onuncu yılında gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Forum Aydın, bu kez de yürekleri ısıtan bir projeye ev sahipliği yapıyor. 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 13.00-17.00 arasında Forum Aydın'da gerçekleştirilecek. ‘Elden Ele Örgü' buluşmasında, örgü severler bir araya gelerek ihtiyaç sahibi çocuklar için kışlık ürünler hazırlayacak.

Özel bir firmanın katkılarıyla yürütülen projenin bir parçası olmak ve en güzel örgülerini çocuklar için örmek isteyenler Forum Aydın'da toplanıp projeye destek verecek.

Proje Hakkında:

Soğuk kış günlerine inat, hem gönülleri hem de ihtiyaç sahibi çocukları ısıtan ‘Elden Ele Örgü' projesi, Türkiye'nin farklı şehirlerinde örgü sevenleri bir araya getiriyor. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay bir şehir ziyaret ediliyor ve gönüllüler ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, patik ve yelek örüyor. ‘İplikler bizden, emek sizden' mottosuyla yola çıkan proje bugüne kadar İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Edirne, Konya, Karadeniz Ereğlisi, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Eskişehir, Tekirdağ ve Balıkesir olmak üzere 16 farklı şehirde 3 bin 200'den fazla gönüllüyü buluşturdu. Örülen 1500 parça kışlık ürün, doğu illerinde soğuk hava şartlarında eğitimine devam eden ilköğretim öğrencilerine ulaştırıldı.