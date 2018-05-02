Yurtdışına çıkmadan önce bu kuralları öğrenin

Bizim için oldukça önemsiz olan kimi davranışlar başkalarının kutsalı, en kıymetlisi ya da öfke sebebi olabiliyor. Aydın’da turizm hizmeti veren Son Tuğra Turizm Seyahat yetkilisi Tahsin Yörük, yurt dışı seyahate çıkacakların gidecekleri ülkeni adabı muaşeret kurallarına da öğrenerek gitmesini tavsiye etti.

Hindistan’da inek kadar değeriniz ve gösterişiniz olmadığını bilin

Hindistan’a gideceklerin her şeyden önce ülkedeki ineklere özen göstermesi gerektiğini belirten Yörük, “Gözlerimizi Hindistan’a çevirip dünyanın büyükbaş hayvan popülasyonunun ayyuka çıktığı bu bölgeye bir göz atalım. Aslına bakarsanız Hinduizm inancının yaygın olduğu Hindistan’da yalnızca ineklerin değil tüm hayvanların saygıyı hak ettiği düşünülüyor ve nüfusun çoğunluğu vejetaryen olmayı tercih ediyor. Kutsal olan ineğin tezeği yakılıyor, idrarı şifa niyetine içiliyor, sütü, yağı, yoğurdu kutsal bir bağış olarak afiyetle tüketiliyor ancak yaşam hakkı elinden alınamıyor. Reenkarnasyon inancıyla doğrudan bağlantılı olan hayvan sevgisi Hindistan’da sokak hayvanlarının özgürce yaşamasını sağlıyor. Hindistan ziyaretiniz sırasında bir restorana oturup sakın ola ki inek eti sipariş etmeyin” dedi.

Rusya’da bir demet, iki düzine yok; hep tek sayı var

Rusya’da demet, düzine olmadığını hep tek sayının kabul gördüğünü belirten Tahsin Yörük, “ Rusya’da tek sayıdaki çiçekler mutluluğu simgeleyip zarif bir hediye seçeneği olurken, çift sayılılar baş sağlığı dilekleri eşliğinde cenazelerde sunuluyor. Rusya’ya giden olmadık bir yer ve zamanda kimseye çift sayılı çiçek vermesin. Çin’e gidenler ise yemek yediğinde tabakta biraz yemek bıraksın. Dyelim ki Çin’de bir ailenin evine misafir oldunuz, bir tepeleme pirinci nasıl yiyeceğinizi kara kara düşünürken, gayret edip nihayet bitirdiniz. Misafir olduğunuz evin yemeğini beğenmemiş görünüp saygısızlık etmemek için midenizi neredeyse çatlattınız ama yanlış alarm. Çin’de yemeğini çok beğenen artık kıyamadığından mıdır, yeterince yedim doydum ispatından mı bilinmez, önünde bir lokma olsun yemek bırakmak adettendir. Yemeği tamamen bitirirseniz üzerinize yönelen garip bakışlar sizi rahatsız etmesin” diyerek her ülkenin kendine özgü ilginç adabı muaşeret kuralı olduğunu söyledi.

"Japonya’da tek takı takın"

Dünyanın pek çok ülkesinde ilginç gelenek ve anlayışların olduğunu Japonya’da gelin ve damada aynı miktarda para asmanın beddua şeklinde algılandığını ifade eden Tahsin Yörük, "Japonya’da bir düğüne katıldınız, hak geçmesin diye düşündüğünüzden çeyreği bozdurup gelin ve damada eşit miktarda paylaştırmayınız. Japonya’da gelin ve damada eşit ölçüde para takmak ‘Kısa sürede ayrılmalarını’ temenni etmek anlamını taşır. Tayland, Malezya gibi Budizm inanışının yaygın olduğu coğrafyalarda karşınızdaki ile kafa tokuşturup yakın temas hiç hoş karşılanmaz. Kuzey Avrupa’ya giderseniz gerekmedikçe konuşmayınız. Avustralya’ya giderseniz taksi kullanacak olmanız halinde taksinin arkasına değil ön kısmına oturunuz. Burada taksiciyi şoför muamelesi yapıp arka koltuğa oturmak taksiciye hakaret sayılıyor” diye konuştu.