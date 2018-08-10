Yurtta uyuyup kalan öğrenci ölümden döndü

Kapıları kilitli olan yurdun 2. kat penceresinden atlayarak çıkmaya çalışan 17 yaşındaki Ç.C. adlı öğrencinin ayağı kırılınca hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan İmam Hatip Lisesinin yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi üniversiteye hazırlık kurslarına katılan Ç.C. adlı öğrenci okuldaki ders bitiminde kendisini yorgun hissedince okulun avlusunda bulunan ve şu anda boya ve tadilat işleri yapılan yurda girdi. Akşam mesai bitimi yurtta çalışan görevliler kapıları kilitleyip gidince yurtta kilitli kalan öğrenci kendi çabaları ile kilitli olan yurttan çıkmak istedi. Yurdun 2. kat penceresinden aşağıya 3 adet battaniye atıp üzerine atlayan öğrenci yerden kalkamayınca çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arayanlar yaklaşık 12 saat sonra hastanede buldu

Sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci C.Ç.’nin sol ayağının 2 yerinden kırıldığı belirlenince talihsiz öğrenci ameliyata alındı. Akşam yoklamasına katılmayan öğrenciye ulaşamayan görevliler durumu öğrencinin ailesine bildirerek öğrenci için de kayıp ihbarında bulundu. Polis tarafından yapılan çalışma sonucu kayıp öğrenci Devlet Hastanesinde ameliyatta bulundu. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.