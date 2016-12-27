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27 Aralık 2016 18:59

Yusuf Nalkesen ve Egeli Bestekârlar Konseri büyüledi

Yusuf Nalkesen ve Egeli Bestekârlar Konseri büyüledi

27 Aralık 2016 18:59

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıck Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen Yusuf Nalkesen ve Egeli Bestekârlar Konserini Nazilli’nin yeni Kaymakamı İbrahim Küçük ile izledi.

Mustafa Dinçkol’un yönettiği Güzin Cabbar’ın Sunumu ile gerçekleşen Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu Yusuf Nalkesen ve Egeli Bestekârlar Konseri büyüledi. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen konsere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti eski Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

2 Bölüm halinde gerçekleşen konserde Yusuf Nalkesen, Avni Anıl ve Selim Öztaş’ a ait besteler Koristler ve solistler tarafından seslendirildi. Nefes kesen konserde Kuşadası’ndan gelen misafir sanatçılar da sahne aldı. Salondakileri adeta kendilerinden geçiren konser sonunda tüm koristlere yeni Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve AK Parti Aydın Eski Milletvekili Ahmet Ertürk tarafından çiçek takdim edildi. Tamamı dolu olan salondaki dinleyiciler Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosunu dakikalarca ayakta alkışladı.



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