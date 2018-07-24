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24 Temmuz 2018 14:51

Yusuf Ziya Uzman Parkı yenilendi

Efeler Belediyesi, Efeler Mahallesi’nde bulunan Yusuf Ziya Uzman Parkı yeniledi.

Yusuf Ziya Uzman Parkı yenilendi

24 Temmuz 2018 14:51


Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını şekillendiren Efeler Belediyesi, Efeler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan gelen istek üzerine Yusuf Ziya Uzman Parkı’nda yenileme çalışması yaptı. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı üzerine gerçekleştirilen çalışma doğrultusunda parkın, eski halı zeminine parke taşı döşendi, tüm fitness ve çocuk oyun grupları boyandı, 25 adet yeni ağaç dikildi, ahşap banklar, piknik masası ve çöp kovaları konuldu. Parkın içerisindeki su havuzu, çiçek havuzuna dönüştürülerek estetik bir görünüm kazandırıldı.


Vatandaşların taleplerini her zaman dikkate aldıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Her zaman her yere yetişmemiz tüm aksaklıkları görmemiz elbette mümkün değil. Vatandaşlarımız da ilçemizdeki aksaklıkların giderilerek daha modern, rengarenk ve yeşil bir kent oluşturmamıza yardımcı oluyorlar. Efeler Mahalle halkımızdan gelen talep üzerine gerekli çalışmaları gerçekleştirerek parkımızı çocuklarımızın akranları ile rahatça oynayabilecekleri, vatandaşlarımızın da sohbet edebilecekleri bir park haline getirdik. Bizler de gelen şikayet ve talepler üzerine iş programımızı şekillendiriyor, sorunları kısa zamanda ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.




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