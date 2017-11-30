Yüzlerce tarihi sikkeyi cebinde taşırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu ilçesinde dün gerçekleşen operasyonda evinde tarihi eser niteliğinde sikke, kılıç ve iki adet portre ele geçirilen İ.Ö’yü gözaltına alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olduğu tespit edilen H.Y’yı takibe aldı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin KOM Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte koordineli olarak gerçekleştirdiği operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.K., Çine ilçesine bağlı Çaltı Mahallesinde yol üzerinde yaya olarak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama neticesinde montunun yan cebindeki poşet içerisinde tarihi eser niteliğinde 12 adet yüzük ve 318 adet sikke ele geçirildi.

İ.Ö’nün evi ve H.K’nın üzerinde ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki objeler, eksper raporu hazırlanması için Aydın Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Şüphelilerin sorularının devam ettiği öğrenildi.