Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 16:32

Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kurslarına katılan toplam 130 öğrenci, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı

12 Temmuz 2018 16:32


Nazilli Belediyesi tarafından 20 Haziran- 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yüzme kurslarına katılan toplam 130 öğrenciye Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından sertifikaları verildi.


Uzman eğitmenler tarafından Sümer Rekreasyon Alanı’nda bulunan Şehit Akın Kurtoğlu Yüzme Havuzunda verilen 1 aylık kursun ardından yüzmeyi öğrenen öğrenciler, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.


Çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerinin desteklenmesi açısından yüzme sporunun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Her yıl olduğu gibi bu yaz da belediyemizin yüzme kursuna yoğun bir katılım var. Çocuklarımız kursumuzun ilk haftalarında yüzmeyi öğrendi. Hem eğlenip hem öğrenerek yaz tatillerini değerlendirmiş oldular. 25 Temmuz’da yüzme kursumuz yeni öğrencilerimizle tekrar başlayacak. Düzenlemiş olduğumuz kurslarımız ile amacımız sağlıklı bireyler yetiştirmek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç