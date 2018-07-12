Yüzme kursu öğrencileri sertifikalarını aldı

Nazilli Belediyesi tarafından 20 Haziran- 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yüzme kurslarına katılan toplam 130 öğrenciye Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından sertifikaları verildi.

Uzman eğitmenler tarafından Sümer Rekreasyon Alanı’nda bulunan Şehit Akın Kurtoğlu Yüzme Havuzunda verilen 1 aylık kursun ardından yüzmeyi öğrenen öğrenciler, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerinin desteklenmesi açısından yüzme sporunun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Her yıl olduğu gibi bu yaz da belediyemizin yüzme kursuna yoğun bir katılım var. Çocuklarımız kursumuzun ilk haftalarında yüzmeyi öğrendi. Hem eğlenip hem öğrenerek yaz tatillerini değerlendirmiş oldular. 25 Temmuz’da yüzme kursumuz yeni öğrencilerimizle tekrar başlayacak. Düzenlemiş olduğumuz kurslarımız ile amacımız sağlıklı bireyler yetiştirmek” diye konuştu.