Zabıtalardan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

yıldönümü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıtaları, Başkan Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Zabıta personelini misafir ederek haftalarını kutlayan başkan Çerçioğlu, onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Zabıtalarımız esnaf ve vatandaşlarımızın hakkını koruyarak son derece özverili çalışmalar yürütüyor. Siz değerli zabıtalarımızın Zabıta Haftası’nı ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Hakan Genç, çiçek takdim ederek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Daha sonra zabıta personeli başkan Çerçioğlu’yla hatıra fotoğrafı çekildi.