Zafer Kupası Trap Şampiyonası Koçarlı’da gerçekleştirildi

Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı müsabakalarda yıldız erkekler, genç erkekler, büyük erkekler, veteran erkekler vee takımlar kategorisinde yarışmalar gerçekleştirildi. Birbirine üstünlük kurabilmek için ter döken sporculardan başarı elde edenler kürsüde yer aldı.

Yıldız erkekler kategorisinde M.Sami Albayrak 1’inci, genç erkekler kategorisinde Selahattin Özer 1’inci, Mehmet Özer 2’nci, büyük erkekler kategorisinde Ali Rıza Günaydın 1’inci, İrfan Mamur 2’nci ve Hasan Çapar 3’üncü ve son olarak veteranlar kategorisinde 1’inci Kemal Menderes, 2’nci Cahit Oktav Sabancı ve 3’üncü Abdulkadir Yurdumal oldu.

Takım sıralamasında ise 1’inciliği Koçarlı Belediye Spor Kulübü, 2’nciliği Yeniköy Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü ve 3’üncülüğü Kuşadası Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü elde etti.

Aydın Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı başarı bir müsabaka geçirdiklerini ve sporcuların hedefleri vurabilmek için kıyasıya mücadele sergilediklerini belirtti. Müsabakalara katılan tüm sporcuların çok başarılı olduğunu dile getiren Sabancı, müsabakalar neticesinde derece elde eden sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ve takımlara da kupa takdim edildiğini belirtti. Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.