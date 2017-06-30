Zamansız atılan çöpler esnafın tepkisine neden oluyor

Aydın Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi Maliye Sokağı’nda vatandaşların çöplerini zamansız atması sonucu çirkin bir görüntü ortaya çıkmasına yine vatandaşların kendisi tepki gösterdi. Efeler ilçesinde Maliyeye yakın bir yerde esnaflık yapan bir vatandaş, insanların buradan geçerken kötü görüntüden rahatsız odluklarını belirtti. Esnaflar, belediyenin çöpleri düzgün ve belirli aralıklarla toplamasına rağmen duyarsız vatandaşların zamansız attığı çöpler nedeniyle çirkin görüntülerin ortaya çıktığını ve sonrasındaki kokunun da çevre esnafını rahatsız ettiğini dile getirdi.

Çarşı esnaflarından olan Rıdvan Kibar, duyarsız vatandaşlardan yakınarak, “Bu yolu her gün kullanan birçok maliye memuru, vatandaş ve çevre esnaf görüntüden rahatsız. Burada suçu yetkili kurumlara atmak istemiyorum. Çünkü vatandaş belediye yetkililerinin çöp alma saatlerine uymuyor. Zamansız atılan çöpler nedeniyle de çöp atıkları meydana geliyor. Başta kendimiz olmak üzere esnafları ve vatandaşlarımızı bu kirliliğe sebebiyet vermemesi için duyarlı olmaya davet ediyorum. Ben bir vatandaş olarak bu görüntüden utanıyorum. İnsanlar neden elinde ki çöpü buraya atar ve çöp alım zamanına uymaz aklım almıyor” dedi.