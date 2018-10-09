Zehirli mantarlara dikkat

Aydın'da mantar sezonunun başlaması ile birlikte mantardan kaynaklı zehirlenmelerin ortaya çıktığını ifade eden Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, vatandaşların bilmedikleri mantarları tüketmemesini istedi.

Aydın'da sonbahar yağışlarının başlaması ve hava şartlarının da uygun olması nedeniyle mantar sezonunun başladığını belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, “Aydın'da dağlarda ve ovalarda kendiliğinden yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda zehirlenmeler oluyor. Bazen bu durum ölüme bile neden olabiliyor. Mantar zehirlenmeleri aslında basit bir şekilde önlenebilecek bir zehirlenme tipidir. Zehirlenmenin engellenmesindeki tek çare de doğal alanlarda yetişen mantarların yenmemesidir. Yiyenler de kesinlikle bilmedikleri mantarı tüketmesin. Sağlıkçılar olarak mantar tüketmek isteyenlerin kültür mantarı tüketmesini tavsiye ediyoruz. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmaz. Kültür mantarı alırken de ambalajlı olanlar tercih edilmelidir” dedi.

“Mantardan dolayı rahatsızlık hissedilirse en yakın sağlık kuruluşuna gidin”

Mantar zehirlenmelerinin yedikten kısa süre sonra gerçekleştiği gibi 6-7 saat sonra da görüldüğünü belirten Başhekim Gezer, zehirlenme belirtilerinin genellikle mide bulantısı, kusma ve ishal şeklinde gerçekleştiğini belirterek, bu belirtileri görenlerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına müracaat etmesini istedi.