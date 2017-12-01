Kadri Gündeş’e, Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağının uluslararası platformda tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı “Uluslararası Tanıtım Oscarı” ödülü verildi. Gündeş’e ödülü Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan tarafından verildi. Gündeş, üretimin ve üreticinin desteklenmesi için zeytinyağına verilen 80 kuruş primin 2.5 TL’ye çıkarılmasını, sofralık zeytine ise kilogramda 1 TL prim verilmesini istedi.

Ekonomi Bakanlığı ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği işbirliğinde 2007 yılında kurulan ve 2017 yılı Şubat ayına kadar faaliyetlerini sürdüren Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi’nde 2014-17 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren M. Kadri Gündeş, ZZTK Başkanlığı ve EZZİB Yönetim Kurulu Üyesi olarak zeytincilik sektörüne yaptığı katkılar nedeniyle “Uluslararası Tanıtım Oscarı” ödülüne layık görüldü.

Ulusal Altın Zeytin Ödülleri’nde konuşan M. Kadri Gündeş, Türkiye’nin son 15 yılda zeytincilik sektörüne büyük yatırımlar yaptığını, zeytin ağacı varlığının 90 milyondan 177 milyona çıktığını, ağaç varlığındaki artışın bu yıldan itibaren rekolteye de yansıyacağının sinyallerinin alındığını kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisinin emeğinin karşılığını aldığı takdirde üretmeye devam edeceğine dikkati çeken Gündeş, “Türkiye yakın gelecekte 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedefliyor. Bu rekoltenin katma değere dönüşmesi için güçlü iç piyasa ve sürekli artan ihracata ihtiyaç var. Bunun içinde tanıtım hayati öneme sahip. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ve faaliyette olduğu sürede Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Türk zeytin ve zeytinyağının hem iç piyasada, hem de dış piyasada tanıtımı için çaba gösterdik. Dünya genelinde önemli gıda fuarlarına katıldık, tadım etkinlikleri düzenledik. Emeklerimizin takdir edilmesi gurur ve mutluluk verici” şeklinde konuştu.

Türk zeytincilik sektörünün uluslararası rekabette rakipleriyle aynı metotlarla desteklenmesi gereğinin altını çizen Gündeş “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan beklentimiz; zeytinyağına verilen 80 kuruş primin 2.5 TL’ye çıkarılması, sofralık zeytine ise kilogramda 1 TL prim istiyoruz” diye konuştu.